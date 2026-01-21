Forlì si stringe in preghiera per le giovani vittime di Crans-Montana

Forlì si unisce in un momento di preghiera per ricordare le giovani vittime dell’incidente di Crans-Montana. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, condividendo un gesto di solidarietà e vicinanza. Un’occasione per riflettere sulla perdita e sulla necessità di supporto reciproco in momenti difficili.

Forlì si prepara a un momento di raccoglimento e preghiera in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Crans-Montana. Venerdì, alle 18.30, sarà celebrata una messa di suffragio presso la chiesa di San Giuseppe artigiano, in viale Spazzoli 181. Sull'altare, don Francesco Agatensi e don.

Messa di preghiera per le vittime e i feriti della tragedia di Crans-MontanaIn memoria delle vittime e dei feriti della tragedia di Crans-Montana, questa messa di preghiera intende offrire conforto e vicinanza a chi ha subito la perdita o sta affrontando momenti difficili.

A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-MontanaIn occasione del ritorno a scuola, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le 40 vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta la notte di Capodanno.

