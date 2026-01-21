Forlì si unisce in un momento di preghiera per ricordare le giovani vittime dell’incidente di Crans-Montana. La città si stringe intorno alle famiglie colpite, condividendo un gesto di solidarietà e vicinanza. Un’occasione per riflettere sulla perdita e sulla necessità di supporto reciproco in momenti difficili.

Forlì si prepara a un momento di raccoglimento e preghiera in memoria delle vittime della tragedia avvenuta a Crans-Montana. Venerdì, alle 18.30, sarà celebrata una messa di suffragio presso la chiesa di San Giuseppe artigiano, in viale Spazzoli 181. Sull’altare, don Francesco Agatensi e don.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Messa di preghiera per le vittime e i feriti della tragedia di Crans-MontanaIn memoria delle vittime e dei feriti della tragedia di Crans-Montana, questa messa di preghiera intende offrire conforto e vicinanza a chi ha subito la perdita o sta affrontando momenti difficili.

A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-MontanaIn occasione del ritorno a scuola, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le 40 vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta la notte di Capodanno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Forlì si stringe in preghiera per le giovani vittime di Crans-Montana; Una vita dedicata all’insegnamento come atto d'amore: addio a Valeria Capelli, storica prof dello scientifico; Hockey, colpaccio della Libertas contro la seconda della classe: Asiago Vipers ko ai rigori; A2 - Forlì arriva all'overtime ma la Rieti si prende la vittoria.

Il Forlì Calcio a 5 saluta Marco Castorri: Un esempio dentro e fuori dal campoNel corso della sua esperienza in biancorosso, Castorri ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo ... forlitoday.it

“Le idee non nascono in ufficio. Nascono guardando le persone.” Prima di disegnare un modello, osservo. Come si muovono le donne nel quotidiano, cosa cercano davvero, dove un capo stringe, cade male o limita. Da lì nascono le nostre idee: modelli pens - facebook.com facebook