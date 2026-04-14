Mansueto | L’importanza di ogni barriera che cade

Un rappresentante ha affermato che ogni barriera che viene eliminata rappresenta un progresso verso una città più accessibile, equa e solidale. Queste parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico, dove si è sottolineato come la rimozione di ostacoli possa contribuire a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla necessità di interventi concreti per favorire l’inclusione.

Ogni barriera che cade è un passo verso una città più accessibile, più giusta, più solidale. Ogni barriera che cade è un segno concreto di rispetto verso chi troppo spesso, si è sentito escluso, ostacolato, dimenticato. Ogni barriera che cade significa autonomia e libertà. Ogni barriera che cade. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Mansueto: “L’importanza di ogni barriera che cade” Leggi anche: Oltre i riflettori, la passione che supera ogni barriera Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di PucciniJesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le...