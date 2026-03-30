A Jesi riprende il progetto artistico dedicato all’inclusione, sostenuto da un’iniziativa che ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale. La manifestazione, che si concentra sulla figura di Puccini, coinvolge diversi artisti e coinvolge il pubblico in eventi aperti e partecipativi. L’obiettivo principale è abbattere le barriere culturali attraverso l’arte, rafforzando la presenza di questa iniziativa nel panorama locale.

Jesi (Ancona), 30 marzo 2026 - Jesi si conferma capitale dell’inclusione attraverso l’arte con la ripartenza di un progetto che ha saputo scalare le vette della critica nazionale. Nella sede di Nuovo Spazio Studio Danza prende il via la 15esima edizione di “OperaH”, il laboratorio di teatro sociale e danza movimento terapia dedicato a persone adulte con disabilità medio-lieve. Un percorso che negli anni è diventato un modello pedagogico e artistico d’eccellenza, capace di trasformare la fragilità in una potente risorsa creativa e il palcoscenico in uno spazio di libertà e affermazione dell’identità. Il valore di "OperaH" è testimoniato da un palmarès di assoluto rilievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, l’arte che abbatte ogni barriera: riparte OperaH nel segno di Puccini

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