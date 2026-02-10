Rigore Cornet Vergara Tommasi a Open Var | Il rigore non c’era Il Var si fa attirare da questo dettaglio ma non è assolutamente fallo

Il rigore assegnato a Cornet e Vergara ha scatenato polemiche. Tommasi, intervenuto a Open, ha spiegato che il fallo non c’era e che il Var si è fatto ingannare da un dettaglio. La decisione dell’arbitro, quindi, è stata sbagliata e ha influenzato il risultato della partita.

Rigore Cornet Vergara, Tommasi a Open Var analizza il contatto in area fra i due confermando l'errore commesso dal direttore di gara. Il consueto appuntamento con Open VAR su DAZN ha acceso i riflettori sugli episodi più controversi dell'ultimo turno di campionato, focalizzandosi in particolare sul concitato finale di Marassi. Al centro della discussione è finito il rigore assegnato per il fallo su Cornet di Vergara, la decisione che ha permesso al Napoli di espugnare il campo del Genoa all'ultimo respiro, ma che oggi viene ufficialmente bollata come un abbaglio collettivo della squadra arbitrale.

