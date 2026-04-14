Manfredonia i ringraziamenti della famiglia Farfalletta

La famiglia Farfalletta ha espresso pubblicamente i propri ringraziamenti a tutte le persone che hanno mostrato vicinanza in questi giorni dopo la perdita del loro padre. La scomparsa di Oronzo ha coinvolto la comunità locale, che si è unita nel cordoglio. La famiglia ha voluto ringraziare chi ha partecipato alle cerimonie e ha offerto supporto durante questo periodo difficile.

A tutte le persone che ci sono state vicine in questi giorni così intensi e difficili per la scomparsa del nostro amato papà, Oronzo. Le parole non basteranno mai a esprimere la gratitudine che io e la mia famiglia proviamo. La vostra presenza, i vostri abbracci, i messaggi e i silenzi condivisi sono stati un conforto immenso. Un grazie speciale va a tutta la famiglia del Manfredonia Calcio 1932, al presidente Gianni Rotice e alla sua famiglia: ci siete stati vicini con un affetto sincero che non dimenticheremo mai. Un ringraziamento di cuore al mio responsabile del settore giovanile Scuola Calcio Piccoli Delfini, Luca Totaro, per la vicinanza, la sensibilità e il sostegno che non sono mai mancati.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, i ringraziamenti della famiglia Farfalletta Il Manfredonia Calcio piange Oronzo FarfallettaTutta la famiglia del Manfredonia Calcio si stringe in un profondo e sincero abbraccio attorno a mister Cristian Farfalletta, punto di riferimento... Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del ManfredoniaManfredonia piange Oronzo Farfalletta, il fondatore nonchè anima dell’Isola che non c’è, angolo di paradiso della città del Golfo nei pressi... SERIE D | Manfedonia allontana i "guai" con la vittoria contro il Nola, D'Errico gradisce: "Svolta importante. Punti che mancano per la salvezza Tre, secondo me" #manfredonia #derrico #sport - facebook.com facebook Spaccio tra casa e strade, poi le minacce per riscuotere i “debiti”: arrestato 37enne a #Manfredonia x.com