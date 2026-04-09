Il Manfredonia Calcio piange Oronzo Farfalletta

Il Manfredonia Calcio si unisce al dolore per la perdita di Oronzo Farfalletta, padre del mister Cristian Farfalletta. La famiglia del club esprime la propria vicinanza al tecnico e alla sua famiglia in questo momento difficile, condividendo il dolore per la scomparsa di una persona che ha lasciato un segno importante. La notizia è stata comunicata ufficialmente, e tutta la comunità sportiva si stringe attorno a Cristian e ai suoi cari.

Tutta la famiglia del Manfredonia Calcio si stringe in un profondo e sincero abbraccio attorno a mister Cristian Farfalletta, punto di riferimento della nostra Scuola Calcio “Piccoli Delfini”, per la dolorosa scomparsa del caro papà Oronzo. Con Oronzo se ne va non solo il padre di un nostro collaboratore, ma uno storico e instancabile sostenitore. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Il Manfredonia Calcio piange Oronzo Farfalletta Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del ManfredoniaManfredonia piange Oronzo Farfalletta, il fondatore nonchè anima dell’Isola che non c’è, angolo di paradiso della città del Golfo nei pressi... Manfredonia piange Sante Leone, storico presidente della squadra di futsal che raggiunse la serie AHa scritto pagine indelebili dello sport di Manfredonia e di tutta la Capitanata, che oggi ne piangono la scomparsa. Argomenti più discussi: Addio ad Oronzo Farfalletta, fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia; Addio ad Oronzo Farfalletta fondatore dell’Isola che non c’è e grande tifoso del Manfredonia. MANFREDONIA SQUALIFICATI Manfredonia, decisioni del Giudice Sportivo: squalificati Famiano e CiuffredaPietro Famiano fermato per due giornate di squalifica mentre Massimiliano Ciuffreda dovrà scontare una giornata di stop ... statoquotidiano.it MANFREDONIA PEZZELLA Manfredonia, piove sul bagnato. Maxi squalifica per mister PezzellaIl provvedimento disciplinare è stato adottato per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara ... statoquotidiano.it GERARDO AGNELLI: "MIO PADRE IL MIO IDOLO ASSOLUTO" Il figlio dello storico capitano del Foggia ha avuto un impatto positivo con la maglia dell'Heraclea: personalità da vendere e un gol importante contro il Manfredonia Calcio. #heraclea #manfr - facebook.com facebook