Maneggevole e aero | arriva il nuovo Pirelli P Zero Race TLR SL-R

È stato presentato il nuovo pneumatico Pirelli P Zero Race TLR SL-R, progettato per essere maneggevole e leggero. La sua struttura integra la carcassa LiteCORE, mentre la mescola utilizzata è la SmartEVO². Tra le caratteristiche principali, si evidenzia una migliore transizione tra cerchio e pneumatico, studiata per ottimizzare le prestazioni su strada.

Con la stagione agonistica ormai ben avviata, Pirelli presenta il suo nuovo pneumatico P Zero Race TLR SL-R. Un tubeless da strada che si annuncia come il più veloce in assoluto nella gamma road racing. Coniugando doti di scorrevolezza, maneggevolezza, tenuta e aerodinamica. Già intravisto in corsa in veste di prototipo, è stato sviluppato in collaborazione con i team professionistici di cui il brand lombardo è partner, Alpecin-Premier Tech, Fenix-Premier Tech e Lidl-Trek. Una sigla, un mondo intero dietro. Nell'era dei cosiddetti "marginal gains" ogni dettaglio può fare la differenza, figuriamoci in una zona cruciale come la ruota. PAAS sta per Pirelli Advanced Aerodynamic System, una tecnologia brevettata e al suo debutto su questo tipo di prodotto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maneggevole e aero: arriva il nuovo Pirelli P Zero Race TLR SL-R Mario Isola lascia Pirelli: sarà il nuovo direttore di Aci SportDopo l'addio a Pirelli comunicato in tarda mattinata, è arrivata l'ufficialità sul futuro professionale di Mario Isola, ormai ex responsabile di... Pirelli lancia il nuovo Scorpion: terza generazione per SUV tra sicurezza certificata e comfortPirelli presenta la terza generazione di Scorpion dando il via all'evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV pensata per coniugare sicurezza,...