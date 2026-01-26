Pirelli lancia il nuovo Scorpion | terza generazione per SUV tra sicurezza certificata e comfort

Pirelli introduce la terza generazione dello pneumatico Scorpion, progettata specificamente per i SUV. Questo nuovo modello si distingue per un equilibrio tra sicurezza, comfort di guida e durata, offrendo prestazioni affidabili per l’uso estivo. La novità rappresenta un passo avanti nell’evoluzione dei pneumatici dedicati ai veicoli SUV, garantendo qualità e affidabilità in diverse condizioni di guida.

Pirelli presenta la terza generazione di Scorpion dando il via all'evoluzione del pneumatico estivo dedicato ai SUV pensata per coniugare sicurezza, comfort di guida e prestazioni durature. Un nome storico: nato nel 1986 per i veicoli a “guida alta” e scelto al debutto dalla Lamborghini LM002, oggi Scorpion è un marchio trasversale che spazia dai SUV alle moto (enduro stradale e cross) fino all’offroad nel segmento bici. Sicurezza certificata e performance complete. Il nuovo Scorpion punta su risultati misurabili. Le qualità su asciutto e bagnato sono certificate dall’ente indipendente TÜV, che ha conferito al prodotto il Marchio di Qualità Premium: nei test il pneumatico si è classificato primo nella frenata su asciutto, mentre sul bagnato è risultato primo nel wet handling, con prestazioni ai vertici anche per frenata e aquaplaning in rettilineo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

