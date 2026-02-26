Mario Isola lascia Pirelli | sarà il nuovo direttore di Aci Sport

Da luglio, il responsabile di Pirelli Motorsport inizierà un nuovo ruolo in Aci Sport. La sua esperienza nel settore delle corse sarà al centro delle sue responsabilità, portando con sé un profilo professionale riconosciuto nel mondo dell’automobilismo. La transizione segna un cambiamento importante per l’organizzazione, che si prepara a rinnovarsi con una figura di grande esperienza nel settore.

Dopo l'addio a Pirelli comunicato in tarda mattinata, è arrivata l'ufficialità sul futuro professionale di Mario Isola, ormai ex responsabile di Pirelli Motorsport. A partire dal 1º luglio Isola assumerà l'incarico di direttore generale di Aci Sport, come comunicato dal presidente dell'Aci Geronimo La Russa, che ha espresso "piena soddisfazione" in merito. "Una notizia davvero molto importante per l’intero settore del motorsport. Essere riusciti a inserire nella nostra squadra un top player come Mario Isola" – aggiunge il presidente dell’ACI - "è per tutti noi motivo d’orgoglio e lo è ancor di più per me nel riscontrare che un apprezzato manager come lui abbia deciso di accettare la sfida di costruire insieme un nuovo corso per l’automobilismo sportivo italiano". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

