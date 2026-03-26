Le immagini dell'impianto sportivo che riaprirà con una capienza ridotta di 10mila spettatori. Alla futura amministrazione il compito di trovare i fondi anche per gradinata e curva Nord A giugno il sopralluogo dei consiglieri comunali della commissione Sport. Verso la conclusione i lavori di riqualificazione dello storico stadio "Giovanni Celeste" che ha visto giocare tra gli altri il Messina in seria A negli anni Sessanta e gli undici di Franco Scoglio e Bortolo Mutti in serie B. A breve il completamento della riqualificazione della tribuna coperta e del manto erboso in sintetico. L'impianto, previsto con una capienza ridotta a 10mila posti, vedrà recuperare la zona sotto la Curva Sud con quattro spogliatoi, che renderanno la struttura fruibile dall'utenza per sette giorni su sette. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - VIDEO | Stadio Celeste, ecco la nuova tribuna coperta e il campo in sintetico: lavori verso la chiusura

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