Mancini elimina Inzaghi in Champions asiatica e in contemporanea vince il campionato

Nella serata di ieri, l'allenatore dell'Al Sadd ha battuto l'Al Hilal di Simone Inzaghi negli ottavi di finale della Champions League asiatica, giocata a Gedda in Arabia. Contestualmente, la sua squadra ha conquistato anche la vittoria nel campionato locale. La partita ha visto la squadra di Mancini prevalere sugli avversari in un incontro che ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio nella regione.

(Adnkronos) – Serata da sogno per Roberto Mancini. L'ex ct della Nazionale, tecnico dell'Al Sadd, ha vinto il derby italiano degli ottavi di finale della Champions League asiatica, superando a Gedda (in Arabia) l'Al Hilal di Simone Inzaghi. Per Mancini, successo per 4-2 ai rigori dopo il 3-3 maturato tra regolamentari e supplementari. Decisivi gli errori dal dischetto dei francesi Benzema e Bouabre. Nei quarti, il suo Al Sadd troverà ora i giapponesi del Vissel Kobe. Curiosità. Nella serata di ieri, Mancini si è portato contemporaneamente a casa lo scudetto del Qatar dopo che i rivali dello Shamal, 2° in classifica a -5 dalla squadra dell'ex ct azzurro, ha perso alla penultima giornata in casa contro il Qatar Sc.🔗 Leggi su Periodicodaily.com La magica notte di Roberto Mancini: vince il titolo in Qatar ed elimina Simone Inzaghi dalla Champions asiaticaJESI - A distanza di pochi mesi dal suo arrivo in Qatar, il tecnico jesino Roberto Mancini va subito a segno conquistando sulla panchina dell’Al Sadd... Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionatoNegli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. Serata da sogno per Mancini: elimina Inzaghi in Champions e intanto... vince il campionato Negli ottavi di Champions League derby italiano in panchina a Gedda, in Arabia: l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha ospitato l’Al Sadd di Roberto Mancini. E ha vinto i - facebook.com facebook Mancini vince il titolo ed elimina Inzaghi dalla Champions in Asia x.com