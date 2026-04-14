Mancini colpo grosso in Champions League asiatica | col suo Al-Sadd elimina Inzaghi! L’ex Inter a rischio ‘zero tituli’

Roberto Mancini ha ottenuto una vittoria importante in Champions League asiatica con il suo Al-Sadd, eliminando la squadra guidata dall’allenatore che in passato ha lavorato con un club italiano. La partita si è conclusa con un risultato che mette in discussione le possibilità di vittoria per l’altra formazione, che ora si trova senza trofei stagionali. È una giornata significativa per il club e per l’allenatore, che rafforza la propria posizione nel torneo.

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