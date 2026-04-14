Mancato lavaggio Dpi e indumenti da lavoro Eav condannata a risarcire due operai

Due operai coinvolti in un procedimento legale hanno ottenuto una condanna nei confronti della società di trasporti pubblici per il mancato lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale e degli indumenti da lavoro. La vicenda riguarda il mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, che ha portato alla condanna dell'azienda al risarcimento dei danni. La decisione è stata presa da un tribunale dopo aver esaminato le prove presentate.

Tempo di lettura: 2 minuti Mancato lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale e degli indumenti da lavoro, Eav condannata a risarcire due dipendenti. La sentenza di primo grado è del giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli, Marcello Finamore, su ricorso di due operai del settore manutenzione. La holding dei trasporti regionale è stata condannata al pagamento di 6.700 euro a ciascuno dei due ricorrenti (assistiti dall’avvocato Ignazio Sposito ), oltre a interessi e rivalutazione monetaria. L’Eav dovrà pagare per intero anche le spese processuali. “È pacifico che l’obbligo di pulire, lavare e tenere in perfetta efficienza i Dpi ricade sul datore di lavoro” sottolinea la sentenza, emessa oggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mancato lavaggio Dpi e indumenti da lavoro, Eav condannata a risarcire due operai Malpensa, Alha Airport dovrà risarcire i dipendenti per la pulizia degli indumenti da lavoro. Ma è scontro tra i sindacatiLa Corte d’Appello di Milano condanna la società di handling di Malpensa Alha Airport: dovrà risarcire ai lavoratori il lavaggio degli indumenti da... Tragedia sul lavoro: due operai morti cadendo da una gruPalermo - Crollo durante lavori di ristrutturazione in via Marturano: un collega si salva, un ferito grave, indagini in corso sulla sicurezza del...