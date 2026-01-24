La Corte d’Appello di Milano ha stabilito che Alha Airport di Malpensa deve risarcire i dipendenti per il lavaggio degli indumenti da lavoro, con un importo di circa 12 euro a settimana di servizio. La decisione si inserisce in un contesto di tensioni tra sindacati e azienda, evidenziando l’importanza di tutela dei diritti dei lavoratori nel settore dell’handling aeroportuale.

La Corte d’Appello di Milano condanna la società di handling di Malpensa Alha Airport: dovrà risarcire ai lavoratori il lavaggio degli indumenti da lavoro; circa 12 euro per ogni settimana effettiva di servizio. La pulizia delle divise doveva essere a carico dell’azienda, invece hanno dovuto provvedervi gli addetti, per questo hanno diritto a un rimborso. Ma subito dopo la pubblicazione del provvedimento, il sindacato di base Cub ha attaccato le sigle dei trasporti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl, accusandole di aver sottoscritto accordi al ribasso rispetto a quanto stabilito dai giudici: “Firmano accordi con importi assolutamente irrisori e incongrui”, dicono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Malpensa, Alha Airport dovrà risarcire i dipendenti per la pulizia degli indumenti da lavoro. Ma è scontro tra i sindacati

Neo asportato sul tavolo da cucina: il medico dovrà risarcire la famigliaUn neo asportato sul tavolo di casa ha portato a conseguenze legali: il medico coinvolto è stato condannato a risarcire i familiari di Roberta Repetto, deceduta a causa di metastasi tumoraliche.

Neo asportato sul tavolo da cucina: il medico dovrà risarcire la famigliaIn un caso giudiziario che ha attirato l’attenzione, il medico Paolo Oneda, assolto in appello, dovrà ora risarcire i familiari di Roberta Repetto, deceduta a causa delle metastasi di un tumore dopo un intervento di asportazione di un neo avvenuto in un centro olistico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La sentenza sul lavaggio delle divise: Seimila euro a ogni dipendente per aver pagato di tasca propria.

Malpensa, confermato il risarcimento ai lavoratori di Alha per il lavaggio dei dispositivi di protezioneLa Corte d’Appello di Milano riconosce oltre 6.000 euro netti a ciascun dipendente, ribadendo che la manutenzione delle divise spetta all’azienda ... laprovinciadivarese.it