Mamma e figlie avvelenate | confermata negatività alla ricina per il papà

Le autorità hanno confermato che il test sulla presenza di ricina nel campione di papà è risultato negativo. La morte delle due donne era stata in un primo momento attribuita a un’intossicazione alimentare, ma gli accertamenti successivi hanno escluso questa ipotesi. La vicenda riguarda una madre e le sue due figlie, che sono decedute in circostanze che avevano sollevato sospetti. Le indagini continuano per chiarire le cause del decesso.

È stata confermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, morte avvelenate durante le vacanze natalizie dello scorso anno a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Allo stesso tempo è stata confermata la negatività al stesso veleno per Gianni Di Vita, padre e marito delle due. Sono le ultime indiscrezioni che arrivano da fonti qualificate sull'inchiesta della morte delle due donne, inizialmente imputata a un'intossicazione alimentare poi rivelatasi un avvelenamento. A giorni arriverà dal Centro antiveleni di Pavia la relazione ufficiale con tutti i dettagli e i risultati finali degli esami svolti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mamma e figlie avvelenate: confermata negatività alla ricina per il papà Morte avvelenate, confermata negatività alla ricina per il papàConfermata la positività alla ricina per la quindicenne Sara Di Vita e per sua mamma Antonella Di Ielsi e, allo stesso tempo, invece, confermata la... Mamma e figlia avvelenate a Campobasso, confermata positività alla ricina: negativo il marito sopravvissutoConfermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara, le donne di Pietracatella morte a dicembre all’ospedale di Campobasso...