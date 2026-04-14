Mamma e figlia avvelenate a Campobasso confermata positività alla ricina | negativo il marito sopravvissuto

A dicembre, una madre e sua figlia sono decedute all’ospedale di Campobasso dopo aver consumato un pasto di Natale. Le analisi hanno confermato la presenza di ricina nei loro corpi, mentre il marito, coinvolto nella stessa vicenda, è risultato negativo alla sostanza. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla natura del veleno e sui risultati delle analisi mediche condotte sulle persone coinvolte.

Confermata la positività alla ricina per Antonella Di Ielsi e la figlia Sara, le donne di Pietracatella morte a dicembre all’ospedale di Campobasso dopo il pranzo di Natale. Negativo invece Gianni Di Vita, marito e padre delle due.🔗 Leggi su Fanpage.it Mamma e figlia morte a Campobasso, nel sangue del marito sopravvissuto nessuna traccia di ricina“Attenzione: nei corpi delle due donne possono esserci tracce di una sostanza potenzialmente velenosa”. Madre e figlia avvelenate: si cerca ricina nel sangue del marito sopravvissutoNel cuore di un Molise devastato dall’alluvione delle ultime ore, prende forma un caso che intreccia tragedia familiare e mistero investigativo.