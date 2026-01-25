Lavoratori sempre più anziani aziende italiane in crisi | i settori più colpiti

Il rapido invecchiamento della forza lavoro in Italia rappresenta una sfida crescente per molte aziende, in particolare per le piccole e micro-imprese. Questa tendenza incide sulla capacità produttiva e sulla sostenibilità del sistema economico nazionale, richiedendo strategie mirate per affrontare le criticità di un mercato del lavoro che cambia rapidamente.

Il mercato del lavoro italiano sta invecchiando rapidamente. Non è solo un dato anagrafico, ma una minaccia concreta alla produttività e alla tenuta del sistema produttivo, soprattutto per la sua spina dorsale: le piccole e micro-imprese. Lo afferma il nuovo report della Cgia di Mestre. Nel 2024, l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato ha sfiorato i 42 anni, con un balzo di quattro anni rispetto al 2008. Oggi, un dipendente su tre ha superato i 50 anni. È il culmine di una tendenza inesorabile degli ultimi sedici anni, solo parzialmente attenuata da una stabilizzazione dal 2020. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

