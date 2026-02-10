Emergenza maltempo nel Catanese e a Niscemi | Confindustria Catania attiva una raccolta fondi

Le conseguenze del ciclone Harry si fanno sentire nel Catanese e a Niscemi. La pioggia intensa ha causato danni alle case e alle strade, lasciando molte famiglie senza un tetto. Confindustria Catania ha deciso di aprire una raccolta fondi per aiutare chi ha perso tutto. La situazione resta difficile e la gente aspetta interventi concreti per ricostruire.

Le conseguenze del ciclone Harry e la grave frana che ha colpito il comune di Niscemi hanno provocato ingenti danni strutturali e messo in difficoltà numerose famiglie. Di fronte a un'emergenza che ha lasciato segni profondi sul territorio, Confindustria Catania ha annunciato l'attivazione di una.

In seguito all’ordinanza del Comune di Catania, questa sera è stata sospesa la raccolta differenziata porta a porta in tutta la città, a causa delle condizioni di maltempo.

Maltempo, Galvagno (Ars) rivela: Mia indennità di gennaio devoluta sul conto per l’emergenza SiciliaIl presidente dell’Ars Gaetano Galvagno annuncia di aver devoluto l’intera indennità parlamentare di gennaio al conto corrente istituito dalla Regione siciliana per l’emergenza maltempo. La dichiarazi ... corrieretneo.it

Galvagno: La mia indennità di gennaio devoluta all’emergenza maltempoCATANIA – Non sono stato molto felice di come i media nazionali hanno trattato il passaggio del ciclone Harry e la frana di Niscemi. Ho ritenuto opportuno chiedere una convocazione al presidente Anto ... livesicilia.it

Il comparto turistico catanese segnala una crisi molto pesante dopo il passaggio del ciclone Harry. In studio Antonio Leonardi Coordinatore Regionale Assobalneari Sicilia. In coll. Maria Cristina Busi Presidente Confindustria Catania. Per rivedere la puntata li - facebook.com facebook