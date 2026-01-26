Meteo Rimini in arrivo piogge tra mercoledì e giovedì | poi migliora nel weekend

Il meteo a Rimini prevede piogge tra mercoledì e giovedì a causa di un fronte perturbato in arrivo dall'Atlantico. Dopo una giornata di martedì con tempo stabile e ampie schiarite, le condizioni atmosferiche si influenzeranno, portando precipitazioni nel corso della metà settimana. Tuttavia, il weekend dovrebbe offrire condizioni più favorevoli, con un miglioramento delle condizioni meteo.

Una serie di perturbazioni atlantiche è in arrivo sull'Italia. In particolare, dopo una pausa dei fenomeni durante la giornata di martedì dove non mancheranno ampi spazi soleggiati, un impulso instabile e perturbato interesserà la città di Rimini durante le giornate di mercoledì e giovedì con piogge anche di moderata intensità. A fare il punto sulla situazione meteo, gli esperti di 3bmeteo.com: “Contestualmente all'arrivo delle piogge, l'aria più calda ed umida in arrivo, farà aumentare le temperature sia nei valori minimi (difficilmente si scenderà sotto la soglia dei 6°C), sia nei valori massimi, con punte fino a 14°C durante la giornata di mercoledì.🔗 Leggi su Riminitoday.it

