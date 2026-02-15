Carnevale Ligure | Sole Mite e Breve Maltempo tra Mercoledì e Giovedì Monitoraggio Costiero per la Navigazione

Il Carnevale Ligure si svolge con un clima stabile e soleggiato, ma il maltempo breve previsto tra mercoledì e giovedì potrebbe influenzare le sfilate in alcune località. La regione monitora attentamente le condizioni del mare per garantire la sicurezza delle operazioni di navigazione e degli eventi in programma lungo la costa. Nei prossimi giorni, il cielo si manterrà sereno, anche se si prevede un rapido peggioramento nel mezzo della settimana.

Carnevale Ligure tra Sole e Breve Maltempo: Previsioni e Attenzione alla Variabilità. La Liguria si prepara ad affrontare una settimana di Carnevale con un clima generalmente mite e soleggiato, ma non mancherà una breve parentesi di maltempo tra mercoledì e giovedì. Le previsioni indicano un’alternanza tra schiarite e precipitazioni, con particolare attenzione alle condizioni del mare che potrebbero creare qualche disagio alla navigazione. Questo contesto meteo richiede un monitoraggio costante e una preparazione adeguata, soprattutto per le manifestazioni e le attività all’aperto previste lungo la costa.🔗 Leggi su Ameve.eu

