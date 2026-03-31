Maltempo allerta gialla a Terni ed arancione in provincia | venti da forti a burrasca

Il maltempo interessa la zona di Terni e provincia, con un’allerta gialla a Terni e arancione nelle aree circostanti. I venti sono previsti forti e burrascosi, influenzando le condizioni atmosferiche nella regione. La Protezione Civile ha emesso un bollettino per mercoledì 1 aprile, con indicazioni diverse a seconda delle zone interessate.

Il bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Previste nevicate sui settori appenninici Un inizio mese contrassegnato dal forte vento. La Protezione Civile ha diffuso un bollettino per la giornata di mercoledì 1 aprile, variegato a seconda delle zone. L’area D comprendente anche la Valnerina ternana è stata colorata di arancione per neve e vento. Allerta gialla per vento nell’area C che fa riferimento a Terni ed alle restanti zone della provincia (Narni, Amelia, Orvieto). “Previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, localmente più intense sui settori appenninici sud- orientali; nevicate oltre gli 800 metri, più consistenti in area Sibillini; venti da forti a burrasca di Grecale, con rinforzi fino a burrasca forte o tempesta sui crinali appenninici. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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