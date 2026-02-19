Italia nel vortice | maltempo da Nord a Sud allerta gialla per piogge venti e nevicate a bassa quota

Una vasta perturbazione atlantica sta attraversando l’Italia, portando maltempo su tutto il territorio. Le previsioni segnalano piogge abbondanti e raffiche di vento che soffiano forte lungo le coste e nelle zone montuose. Nevicate sono previste anche a quote basse, creando disagi sulla viabilità. L’allerta gialla copre gran parte del Paese, invitando alla prudenza. Le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre le squadre di emergenza preparano interventi in diverse regioni. Le condizioni meteo rimangono instabili nelle prossime ore, soprattutto nelle zone più colpite.

Maltempo in Italia: Allerta Gialla da Nord a Sud. Una perturbazione atlantica sta attraversando l'Italia, causando piogge intense, venti forti e nevicate a bassa quota. L'allerta gialla è stata diramata in diverse regioni, dalla Lombardia alla Campania, con particolare attenzione ai possibili disagi alla viabilità e alle zone costiere. La situazione, in rapida evoluzione, richiede attenzione e prudenza da parte dei cittadini. Il Quadro Generale: Dalla Lombardia alla Sardegna. La perturbazione ha iniziato a interessare il Nord Italia, con piogge intense concentrate in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Neve e maltempo, allerta gialla in cinque regioni: fiocchi a bassa quota nel Centro-SudLa Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per neve e maltempo in cinque regioni italiane, tra Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania e Calabria.

Nord Italia nella morsa del maltempo: frana in Friuli. Piogge torrenziali in Liguria e Toscana

