Un allenatore di calcio under 16 è morto a causa di un malore improvviso durante una sessione di allenamento. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno tentato di rianimarlo per oltre quaranta minuti, ma senza successo. La notizia ha suscitato sconcerto tra gli atleti e i presenti. Le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto e le cause del malore.

È appena finito il primo tempo tra la gara di allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre di Macerata, nelle Marche. L’allenatore dei padroni di casa si accascia vicino alla panchina, davanti ai suoi ragazzi. È scattato subito l’allarme: in pochi istanti sono iniziati i soccorsi, prima con il massaggio cardiaco e il defibrillatore da parte dei presenti, poi con l’arrivo del personale sanitario del 118. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre quaranta minuti, ma non c’è stato nulla da fare. Se n’è andato così Giuseppe Canuti, 59 anni di Morrovalle (piccolo comune in provincia di Macerata), l’allenatore dei ragazzi del San Claudio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto allenatore di calcio under 16

Malore improvviso, morto allenatore di calcio di 46 anniPORTO RECANATI – Ha cenato con la moglie e i due figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene.

Tragedia nel calcio, l’allenatore morto all’improvviso: aveva 49 anniIl calcio si risveglia sotto choc per una notizia che ha colpito profondamente tutto l’ambiente sportivo.

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Colpito da un improvviso malore durante la partita degli Allievi tra San Claudio e Trodica. Inutili i soccorsi Clicca qui per leggere l'articolo completo https://www.youtvrs.it/tragedia-al-campo-del-san-claudio-muore-giuseppe-canuti-mister-degli-allievi/ #T - facebook.com facebook