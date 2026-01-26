malore improvviso morto allenatore di calcio di 46 anni

Un malore improvviso ha causato il decesso di Diego Ruspantini, allenatore di 46 anni molto stimato nel calcio dilettantistico marchigiano. Figura conosciuta e apprezzata nel panorama locale, Ruspantini è venuto a mancare in modo inatteso, lasciando un vuoto tra amici, giocatori e la comunità sportiva. La notizia ha suscitato grande cordoglio e si unisce al dolore per una perdita improvvisa e dolorosa.

PORTO RECANATI – Ha cenato con la moglie e i due figli, poi è andato a stendersi sul letto dicendo che si sentiva poco bene. Ed è lì, nella loro camera, che ieri sera la moglie l’ha trovato privo di sensi. All’arrivo del 118, era ormai deceduto Diego Ruspantini, 46 anni, figura conosciutissima nel mondo del calcio dilettantistico marchigiano. È stato stroncato da un malore improvviso: una morte naturale, secondo il personale medico. Ruspantini, nato a Loreto nel 1979, viveva con la famiglia a Porto Recanati, dove ha debuttato nel calcio come portiere. Si è affermato nel corso della carriera, giocando in serie D con la Monturanese e poi in Eccellenza con Cingolana, Osimana, Fermana, Biagio Nazzaro e Camerano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

