Colpita da un malore improvviso | ragazza portata d' urgenza all' ospedale Civile

Una ragazza di 25 anni è stata soccorsa d'urgenza da un'ambulanza in via dei Prati a Bovezzo, intorno alle 12. La giovane ha accusato un malore improvviso e è stata trasportata all'ospedale Civile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con le sirene spiegate per assisterla nel modo più rapido possibile.

Ambulanza a sirene spiegate in via dei Prati a Bovezzo per soccorrere una ragazza di 25 anni che, intorno alle 12.20 di oggi (lunedì 2 marzo), è stata colta da un malore improvviso nei pressi dell'ufficio postale. La giovane, sentitasi male davanti ad alcune persone, ha fatto scattare l'allarme.