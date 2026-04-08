Il Palafiori di Sanremo si prepara ad accogliere il salone Orientamenti nei giorni 15 e 16 aprile, un appuntamento organizzato dalla provincia di Imperia. L’evento è rivolto a studenti e famiglie, offrendo informazioni e supporto per la scelta del percorso scolastico superiore. La manifestazione rappresenta un’occasione per conoscere le diverse opzioni formative disponibili e confrontarsi con rappresentanti di istituti scolastici e professionali.

Il Palafiori di Sanremo ospiterà il 15 e 16 aprile il salone Orientamenti della provincia di Imperia, un evento dedicato al supporto degli studenti e delle loro famiglie nella scelta del percorso scolastico superiore. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Regione Liguria, il Comune di Sanremo, l’Ufficio scolastico provinciale e la Provincia di Imperia. L’obiettivo è offrire una bussola concreta per navigare tra le diverse opzioni formative disponibili sul territorio. All’interno della manifestazione saranno allestiti stand dove i visitatori potranno approfondire l’offerta formativa dei centri di formazione professionale e degli istituti secondari di secondo grado presenti in provincia, confrontandosi direttamente con esperti e docenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scelta della scuola: a Sanremo l’evento per decidere il futuro

Politica chiamata a decidere sul futuro della scuola Pythagoras, l’appello di Cardia: “Nessun ulteriore rinvioLa scuola media Pythagoras di Ravagnese, chiusa da anni senza un piano chiaro di ricostruzione, è al centro di un nuovo appello da parte del...

Scuola superiore, la scelta che conta per il futuroLa scelta della scuola superiore rappresenta uno dei primi veri snodi del percorso di crescita di ragazze e ragazzi.

DA IBM A DALLARA: STORIA DI UN VISIONARIO ROMANTICO! ANDREA PONTREMOLI passa dal BSMT!

Temi più discussi: Scuola, Valditara e l’ossessione della scuola in quattro anni; Adozioni dei libri di testo a.s. 2026/2027: nuove Indicazioni nazionali e tetti di spesa da rispettare; Scuola e digitale, 1,5 milioni di euro per accompagnare le ragazze e i ragazzi nella scelta della formazione; Link 2018 al via, in 1.111 per scegliere la scuola superiore.

La scelta della scuola: Ecco l’istituto da VinciPorte aperte a grandi e piccini per far scoprire da vicino gli spazi educativi. Tutte le date per visitare i plessi dell’infanzia, della primaria e della secondaria. Uno dei momenti fondamentali della ... lanazione.it

5 domande e risposte sulla scelta della scuola secondaria di II gradoSe stai cercando informazioni utili per la scelta della scuola secondaria di secondo grado nel 2026, sei nel posto giusto! In questa guida, scoprirai tutto ciò che devi sapere sulle iscrizioni, a ... savethechildren.it

L'America accetta implicitamente che la guerra contro l'Iran sia stato un fallimento strategico: l'analisi di @NathalieTocci (direttrice @IAIonline), che commenta la scelta della Casa Bianca di mandare a trattare con Teheran #JDVance, il più contrario nell'ammini x.com

La vanlife è una scelta sempre più diffusa per chi sogna di viaggiare in libertà. Prima di iniziare, però, è utile conoscere le fasi della camperizzazione, i costi e gli aspetti burocratici da considerare. Nel nostro blog trovi una guida per capire da dove partire: dalla - facebook.com facebook