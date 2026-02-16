Malen si prende la Roma | i retroscena del colpo invernale e il piano per il riscatto

L’impatto di Donyell Malen sulla realtà capitolina sta assumendo i contorni di una folgorazione tecnica collettiva. Cinque reti nelle prime cinque apparizioni con la maglia della Roma non sono solo statistica, ma il manifesto di un inserimento fulmineo che ha già ridefinito le ambizioni stagionali di Gian Piero Gasperini. Le doppiette consecutive contro Cagliari e Napoli hanno acceso i riflettori su un’operazione di mercato che, come rivelato dall’esperto Fabrizio Romano, nasconde retroscena tattici e strategici di altissimo profilo, culminati nel sorpasso definitivo ai danni della concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

La Roma ottiene una vittoria importante a Torino, interrompendo una serie negativa contro i granata.

Donyell Malen debutta con la Roma segnando subito e mostrando una buona personalità in campo.

