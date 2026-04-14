Malattie respiratorie la strategia italiana | rete ospedale-territorio e prevenzione

In Europa, più di 80 milioni di persone convivono con malattie respiratorie croniche, che causano circa 400.000 decessi ogni anno. In Italia, la strategia adottata si concentra sulla connessione tra ospedali e territori, con un’attenzione particolare alla prevenzione. Le autorità sanitarie stanno lavorando per migliorare l’assistenza e ridurre l’impatto di queste patologie sulla popolazione.

Oltre 80 milioni di persone in Europa soffrono di patologie respiratorie croniche, per quasi 400mila decessi all’anno. In Italia rappresentano la terza causa di morte e generano un costo complessivo di 45,7 miliardi di euro, tra spesa sanitaria e perdita di produttività. Rilanciare la prevenzione. Un contesto che rende necessari interventi strutturati per rafforzare la prevenzione, migliorare la diagnosi precoce e garantire equità nell’accesso alle cure. “Il punto di partenza deve essere il rilancio della prevenzione, che in questi anni abbiamo messo al centro delle politiche sanitarie per ridurre il carico di malattie croniche”, dichiara il ministro della Salute Orazio Schillaci durante la presentazione del Libro bianco della pneumologia e dei tre policy paper del progetto Respira.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Malattie respiratorie, la strategia italiana: rete ospedale-territorio e prevenzione Leggi anche: Farmaci, in Europa primo e unico biologico ultra long-acting per malattie respiratorie Forum su malattie allerghiche e respiratorie, Murzilli: "Le terapie innovative stanno migliorando la qualità di vita dei pazienti"Nella prima giornata del convegno Palermo Chest &Allergy Forum, presieduto dal dottor Giuseppe Valenti, allo Splendid Hotel La Torre a Palermo,...