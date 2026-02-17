Farmaci in Europa primo e unico biologico ultra long-acting per malattie respiratorie

La Commissione europea ha approvato il depemokimab, il primo biologico a lunga durata d’azione per le malattie respiratorie, in seguito a una decisione che riguarda due usi clinici specifici. La decisione arriva dopo che studi clinici hanno dimostrato come questo farmaco possa aiutare i pazienti con asma grave e rinosinusite cronica con polipi nasali che non rispondono bene alle terapie tradizionali. In particolare, il depemokimab si propone come soluzione per chi usa già corticosteroidi inalatori ad alto dosaggio senza ottenere risultati soddisfacenti, o per chi soffre di polipi che non migliorano con i farmaci

Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha approvato depemokimab per due indicazioni: come trattamento di mantenimento aggiuntivo per l'asma grave con infiammazione di tipo 2 caratterizzata da conta eosinofila ematica, in adulti e adolescenti dai 12 anni in su che non sono adeguatamente controllati nonostante l'assunzione di corticosteroidi inalatori ad alto dosaggio (Ics) più un altro farmaco per il controllo dell'asma; come terapia aggiuntiva con corticosteroidi intranasali per il trattamento di pazienti adulti con rinosinusite cronica con polipi nasali (Crswnp) grave, per i quali la terapia con corticosteroidi sistemici eo la chirurgia non forniscono un adeguato controllo della malattia.