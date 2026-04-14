Malagò le tre priorità del candidato alla presidenza della FIGC per rilanciare il nostro calcio La rivelazione sul programma

Il candidato alla presidenza della FIGC ha illustrato le tre principali iniziative che intende portare avanti per il rilancio del calcio nazionale. Tra i punti principali ci sono interventi specifici su aspetti tecnici, strutturali e di gestione del settore. La presentazione del suo programma è avvenuta in un momento di particolare attenzione per il mondo del calcio, con l’obiettivo di affrontare le sfide attuali del settore.

di Angelo Ciarletta Le tre priorità di Giovanni Malagò per rilanciare il nostro calcio. La rivelazione sul programma del candidato alla presidenza della FIGC. Il calcio italiano osserva con estremo interesse l’evoluzione politica della FIGC, dove Giovanni Malagò si appresta a presentare i punti cardine della sua candidatura. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport, il dirigente romano ha strutturato una strategia basata su tre priorità strutturali pensate per restituire competitività internazionale ai club del nostro campionato e ossigeno alle casse societarie.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Malagò, le tre priorità del candidato alla presidenza della FIGC per rilanciare il nostro calcio. La rivelazione sul programma FIGC, le tre priorità di Malagò per rilanciare il calcio italiano: l’anticipazione sul programmaMercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi... Diciotto club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato alla presidenza della FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della FIGC.