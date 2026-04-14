FIGC le tre priorità di Malagò per rilanciare il calcio italiano | l’anticipazione sul programma

Il candidato alla presidenza della federazione calcistica ha annunciato che il suo programma si concentra su tre obiettivi principali. Questi punti saranno al centro delle prossime discussioni con i club di Serie A. L’intenzione è di affrontare le questioni più urgenti per il calcio italiano attraverso interventi mirati e condivisi. La presentazione del piano avverrà nelle prossime settimane, con incontri programmati con i rappresentanti delle squadre di massima serie.

Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Pagelle Fiorentina Lazio, che differenza nei voti di Zaccagni! Il giudizio dei quotidiani Roma, Gasperini e Ranieri da separati in casa: i Friedkin mandano un chiaro messaggio in call! Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - FIGC, le tre priorità di Malagò per rilanciare il calcio italiano: l’anticipazione sul programma Caso FIGC: Malagò invocato per la presidenza, il calcio italiano cerca la svoltaL’ombra di Giovanni Malagò si staglia prepotente sul futuro della FIGC, indicata come l’unico approdo possibile per la rifondazione del calcio... Elezioni FIGC, Simonelli promuove Malagò: «Lo inviteremo per illustrargli il programma, poi sarà lui a sciogliere le riserve…»Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. PANCHINA ITALIA: MALAGO' PUNTA SU MAX ALLEGRI Secondo Tuttosport, se Giovanni Malagò dovesse essere eletto presidente della FIGC affiderebbe l’Italia a Massimiliano Allegri, con Claudio Ranieri direttore tecnico avente compiti di coordinamento - facebook.com facebook Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo x.com