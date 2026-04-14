Malagò avverte | Ringrazio i club per la stima ma voglio precisare questa cosa Progetto? C’è da mantenere correttezza

Il presidente del CONI ha commentato la sua eventuale candidatura alla presidenza della FIGC, sottolineando di apprezzare la stima dei club ma di voler mantenere un atteggiamento corretto. Ha anche fatto riferimento a un progetto preciso, senza entrare nei dettagli, e ha ribadito l’importanza di agire con correttezza in un momento di cambiamenti nella gestione del calcio italiano.

di Paolo Moramarco Malagò ha parlato della sua possibile candidatura a futuro presidente della FIGC dopo le dimissioni di Gravina. Le sue parole a Sette Vite. Il futuro della FIGC resta al centro del dibattito dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, con la ricerca di una nuova leadership che coinvolge direttamente i vertici del calcio italiano. Tra i profili più accreditati emerge quello di Giovanni Malagò, l’ex presidente del CONI, che ha fatto chiarezza sulla propria posizione nel corso del podcast Sette Vite, condotto da Hoara Borselli. Un intervento che ha delineato con precisione condizioni, tempistiche e approccio a una possibile candidatura.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Malagò avverte: «Ringrazio i club per la stima, ma voglio precisare questa cosa. Progetto? C’è da mantenere correttezza» Carnevali rivela: «Malagò persona adatta a gestire una federazione ma dobbiamo capire questa cosa. Muharemovic? Non sto parlando solo con Marotta…»Calciomercato Juventus: futuro deciso per Boga e Holm? Le decisioni sui riscatti dei due giocatori. Gasperini a DAZN: «Dopo il terzo gol dell’Inter è stata solo sofferenza ma voglio sottolineare questa cosa»di Alberto PetrosilliGasperini, tecnico della Roma, ha analizzato nel post-partita la sconfitta della sua squadra contro l’Inter di Chivu: le...