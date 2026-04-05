Dopo la partita tra Roma e Inter, il tecnico della Roma ha commentato l’incontro durante un’intervista su DAZN. Ha parlato della fase finale della gara, sottolineando come il terzo gol dell’Inter abbia portato la sua squadra a un momento di difficoltà. Nel corso delle dichiarazioni, ha evidenziato alcuni aspetti della prestazione della sua squadra, senza entrare in analisi approfondite o motivazioni personali.

di Alberto Petrosilli Gasperini, tecnico della Roma, ha analizzato nel post-partita la sconfitta della sua squadra contro l’Inter di Chivu: le dichiarazioni. Al termine del pesante 5-0 incassato a San Siro, Gian Piero Gasperini ha analizzato con amarezza il crollo della sua Roma contro la capolista. Nonostante il passivo finale, il tecnico giallorosso ha provato a salvare la prestazione della prima frazione, interrotta dal micidiale uno-due dell’ Inter di Cristian Chivu che ha indirizzato il match. PAROLE – « Blackout a inizio secondo tempo? Tra primo e secondo gol, in mezzo ho visto tanta Roma. Aver chiuso il primo tempo in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gasperini a DAZN: «Dopo il terzo gol dell’Inter è stata solo sofferenza ma voglio sottolineare questa cosa»

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Temi più discussi: Gasperini: Cresciuti da inizio stagione: possiamo ottenere un buon risultato Serie A Enilive; Gasperini: Possiamo vincere con l’Inter, ma non mi fido dei loro risultati. Non so…; Gasperini: Da inizio anno siamo cresciuti, ora dobbiamo raccogliere il massimo; Gasperini tra Inter e futuro: Spero di restare qui, la squadra va migliorata. Soulé è recuperato.

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11 - Nell'era dei tre punti a vittoria in #SerieA , prima di Gian Piero Gasperini (11) l'unico altro allenatore della Roma con almeno 11 sconfitte nelle prime 31 partite della squadra in un singolo campionato era stato Luis Enrique nel 2011/12 (12). Stop. #InterRo x.com

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