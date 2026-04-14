Il candidato appena eletto come prossimo primo ministro ha dichiarato di non voler chiamare il presidente in carica. Ha affermato che rappresenterà tutti gli ungheresi senza fare distinzione. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo aver ottenuto il risultato elettorale, in un discorso pubblico rivolto ai cittadini. La sua affermazione si inserisce nel quadro degli sviluppi politici recenti nel paese.

"Rappresenteremo tutti gli ungheresi". Con queste parole si presenta il futuro premier Péter Magyar, dopo il successo elettorale. "Il nostro Paese non ha tempo da perdere – ha proseguito –, ha grandi problemi da affrontare. È stato tradito e devastato". E ha aggiunto: "Auspico di formare il nuovo governo il prima possibile". Sì, perché c’è già molto nella sua agenda: ha promesso, infatti, che il primo viaggio all’estero sarà a Varsavia – dove il tema della guerra in Ucraina sarà probabilmente al centro del dialogo – e poi volerà a Bruxelles per "sbloccare i fondi Ue", congelati per lo scontro con Viktor Orbán sullo stato di diritto. "Continueremo i nostri negoziati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Magyar: "Non chiamo Putin"

Kakhaber Kaladze: “Chiesi a Berlusconi se poteva fare qualcosa, chiamò Putin davanti a me”Kakhaber Kaladze non può dimenticare cosa fece Silvio Berlusconi nel 2008 per fermare la guerra russo-georgiana: cinque ore al telefono con Putin.

Kaladze: "Senza Silvio non è più il mio Milan. Nel 2008 chiamò Putin e... fermò la guerra in Georgia"Lo scorrere del tempo gli ha lasciato giusto qualche filo d’argento tra i capelli.

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La nuova Ungheria di Magyar tende la mano all'Europa: "È un cambio di regime". Il partito di Orban superato di 15 punti. Il nuovo leader Magyar: "Ripristineremo lo Stato di diritto, non faremo ostruzionismo in Ue". Von der Leyen: "Ce l'avete fatta, come nel 195 - facebook.com facebook

Trump contro il Papa. L’Ungheria di Magyar. L’omicidio di Massa | Il nuovo episodio del podcast «Giorno per giorno» x.com