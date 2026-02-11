L’ex difensore del Milan e ora sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, torna a parlare del suo passato rossonero. «Senza Silvio Berlusconi il mio Milan non esiste più», dice, ricordando gli anni in cui il proprietario italiano guidava il club. Kaladze rivela anche un episodio poco noto: nel 2008, Silvio Berlusconi chiamò Putin e contribuì a fermare la guerra in Georgia. Ora, Kaladze chiede ai rossoneri di tornare in Champions League, sottolineando che la squadra ha il dovere di rimetters

Lo scorrere del tempo gli ha lasciato giusto qualche filo d’argento tra i capelli. Il fisico, invece, è rimasto quello tosto di una volta. Il 4 febbraio 2001 Kakhaber Kaladze esordiva col Milan. "Ricordo benissimo quella partita: vincemmo 1-0 contro la Reggina con un gol di Leonardo e io fui molto soddisfatto della mia prova". Venticinque anni dopo, incontriamo l’allora difensore georgiano in un hotel del centro di Milano, scelto da Kakha come base per un tuffo nel passato. "Ma qui vengo spesso, è la mia seconda casa. Questa città mi ha dato tantissimo. Arrivai molto giovane e quando sono andato via ero un uomo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kaladze: "Senza Silvio non è più il mio Milan. Nel 2008 chiamò Putin e... fermò la guerra in Georgia"

