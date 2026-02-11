Kakhaber Kaladze | Chiesi a Berlusconi se poteva fare qualcosa chiamò Putin davanti a me

Kakhaber Kaladze ricorda ancora il giorno in cui chiese a Berlusconi di intervenire per fermare la guerra tra Russia e Georgia nel 2008. L’ex calciatore racconta che l’allora premier italiano chiamò Putin davanti a lui, dedicando cinque ore di conversazione con il leader russo. Un episodio che, secondo Kaladze, avrebbe potuto fare la differenza.

Kakhaber Kaladze non può dimenticare cosa fece Silvio Berlusconi nel 2008 per fermare la guerra russo-georgiana: cinque ore al telefono con Putin.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Kakhaber Kaladze

Durante una puntata di Affari Tuoi, Roberto delle Marche ha condiviso il ricordo del suo primo approccio con Gloria, attuale fidanzata, chiedendole se sapesse cucinare.

L’ex difensore del Milan e ora sindaco di Tbilisi, Kakha Kaladze, torna a parlare del suo passato rossonero.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kakhaber Kaladze

Kaladze: Champions? Mi sono detto: 'Manca qualcosa'. E quel qualcosa era il MilanDall'emozione di essere il primo calciatore georgiano a vincere la Champions League, a quella di diventare sindaco di Tbilisi, capitale del suo paese: la storia di Kakhaber Kaladze, ... milannews.it

Kaladze: Allegri sta facendo un gran lavoro: i rossoneri sono tornati a giocare da squadraDall'emozione di essere il primo calciatore georgiano a vincere la Champions League, a quella di diventare sindaco di Tbilisi, capitale del suo paese: la storia di Kakhaber Kaladze, ... milannews.it

#Kaladze sul #Milan: “ #Allegri uomo chiave, #Leao è fortissimo” L’intervista di Kakhaber alla @Gazzetta_it @MilanVibesIT x.com

Ex Milan, Kaladze: "Il Milan manca in Champions, Max ha ragione: è un obbiettivo troppo importante. Chi mi somiglia Pavlovic..." #MilanPress - facebook.com facebook