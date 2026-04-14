Ungheria Magyar | vorrei incontrare Giorgia Meloni ha ottenuto grandi risultati

Da imolaoggi.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante ungherese ha dichiarato di non aver ancora avuto modo di parlare con la premier italiana, ma ha espresso la volontà di farlo in futuro. Ha anche annunciato di voler incontrare il presidente del Parlamento europeo. La frase è arrivata in un momento in cui vengono menzionati i risultati ottenuti dalla leader italiana. Nessuno ha fornito dettagli su eventuali incontri già programmati o sui temi che si intendono discutere.

“Non ho ancora parlato con Giorgia Meloni, ma sarò più che felice di farlo. Parlerò anche con Antonio Tajani. L’Italia è uno dei miei Paesi preferiti”, con l’Ungheria c’è un’alleanza “forte anche per ragioni storiche e dobbiamo cogliere le opportunità di cooperazione”. Lo ha detto Peter Magyar in conferenza stampa, la prima dopo la vittoria elettorale in Ungheria “Vorrei incontrare” Meloni “di persona, ha ottenuto grandi risultati partendo da condizioni difficili ed è riuscita a ristabilire la stabilità. Sta facendo un ottimo lavoro”, ha evidenziato, ribadendo che “se qualcuno ha buoni rapporti personali con Orban non significa che non potremo avere altrettanto un buon rapporto”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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© Imolaoggi.it - Ungheria, Magyar: “vorrei incontrare Giorgia Meloni, ha ottenuto grandi risultati”

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