Deve dimettersi Posso incontrare chi voglio È scontro tra Calenda e Salvini

Calenda e Salvini si confrontano pubblicamente su temi di leadership e integrità, dopo che il leader di Azione ha chiesto le dimissioni del collega leghista. La disputa nasce in seguito alla pubblicazione di una foto di Salvini con Tommy Robinson, figura controversa di estrema destra. La vicenda evidenzia le tensioni tra i due esponenti politici, aprendo un dibattito sulle scelte e le responsabilità delle figure pubbliche.

Il leader di Azione Carlo Calenda entra in aperta polemica con Matteo Salvini e lo invita a dimettersi dopo la foto con l'esponente di estrema destra Tommy Robinson. "Salvini, che per inciso rompe le scatole sulla legalità tutti i minuti, ha incontrato, in un ministero della Repubblica, Tommy Robinson, cocainomane e pluripregiudicato. Un ministro che fa una cosa del genere deve dimettersi", scrive su X Calenda. Già alcune ore fa, il ministro era intervenuto sulle polemiche presenti su alcuni quotidiani. "Sulla libertà di parola e pensiero, noi siamo l'unico partito ad aver votato contro la legge bavaglio su cosa si può dire e cosa non si può dire, cosa risponde alla legge, chi può incontrare Salvini e chi non può incontrare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Calenda attacca Salvini: “Non posso stare con chi riceve neonazisti e cocainomani al ministero”Durante un convegno in memoria di Silvio Berlusconi, Carlo Calenda ha criticato duramente Matteo Salvini, sottolineando l’incompatibilità di collaborare con chi riceve figure considerate estremiste o coinvolte in comportamenti controversi.

