Al Teatro Villa Lazzaroni, Giorgia Trasselli presenta

Cosa: “Alda Merini. Una donna sospesa tra il dolore e la gioia”, spettacolo teatrale con Giorgia Trasselli.. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni (Roma), dal 6 all’8 febbraio 2026.. Perché: Per scoprire il volto drammatico e intenso di un’attrice amata, attraverso l’anima tormentata della “poetessa dei Navigli”.. Roma si prepara ad accogliere un ritratto intimo e vibrante di una delle voci più potenti del Novecento italiano. Sul palcoscenico del Teatro di Villa Lazzaroni, la complessità umana e artistica di Alda Merini prenderà vita grazie all’interpretazione di Giorgia Trasselli, in uno spettacolo che trascende la semplice biografia per diventare indagine sull’anima. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Alda Merini: Giorgia Trasselli al Teatro Villa Lazzaroni

