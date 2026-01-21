Jazz e Monologhi | La Magia di Woody Allen al Teatro di Villa Lazzaroni

Cosa: Il concerto Woody Allen Movie Music con l’Orchestra Roma Sinfonietta. Dove e Quando: Teatro di Villa Lazzaroni, Roma, giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 18:30. Perché: Un viaggio raffinato tra le colonne sonore jazz dei film più iconici del regista newyorkese, arricchito da letture dei suoi monologhi più celebri. Il connubio tra cinema e musica trova una delle sue massime espressioni nelle opere di Woody Allen. Il regista newyorkese, clarinettista egli stesso e profondo conoscitore della tradizione musicale americana, ha costruito la sua estetica cinematografica su una colonna sonora fatta di jazz, swing e melodie senza tempo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

