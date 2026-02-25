Primavera in anticipo con l’anticiclone temperature fino a 9 gradi oltre la norma

L’anticiclone ha portato un'ondata di caldo in anticipo, causando un aumento delle temperature fino a 9°C sopra la media stagionale. La primavera si fa sentire con giornate soleggiate e poche nuvole, mentre le nebbie si riducono in molte regioni. Le temperature più alte si registrano soprattutto nelle zone interne e nelle pianure, dove il clima è diventato più mite già a inizio aprile. Le previsioni indicano che questa ondata continuerà nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Inverno al capolinea, l'anticiclone porta una primavera anticipata in Italia e a parte le nebbie scalderà fino a 9°C oltre la norma in molte zone. Fino a Marzo il tempo si manterrà stabile e soleggiato da Nord a Sud, con un vero e proprio anticipo di primavera, disturbato solo da locali nubi basse sulle. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Meteo: weekend con tempo asciutto e temperature in aumento. L'anticipo di primavera potrebbe durare fino a marzoIl tempo stabile e le temperature in crescita sono causati dall’anticipo di primavera che interessa l’Italia, portando giornate più calde e soleggiate.

Anticipo di primavera a Milano e in Lombardia: caldo fino 19 gradi, poi torna il maltempo. Quando e dove, le previsioni meteoIl clima mite ha portato temperature fino a 19 gradi a Milano, causate dall’anticipo di primavera.

Temi più discussi: Inverno al capolinea, primavera in anticipo: che tempo farà e scatta un allarme; Meteo, arriva la primavera in anticipo: temperature 8 gradi oltre la media; Inverno al capolinea e primavera in anticipo, esperto avverte: 'Attenzione alle valanghe'; Turismo, primavera in anticipo: già prenotata metà delle camere tra gennaio e aprile.

Inverno al capolinea e primavera in anticipo, esperto avverte: Attenzione alle valangheTedici ('iLMeteo.it'): 'Fino a marzo l'Italia sarà dominata da un possente Anticiclone Africano che garantirà tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud' ... adnkronos.com

Inverno stop e primavera in anticipo sull'Italia, ma occhio alle valanghe e non solo: il meteoImpennata delle temperature. Bisogna fare attenzione anche alla nebbia e al rapido accumulo dello smog ... adnkronos.com

In questo (finalmente) assolato e frizzante anticipo di primavera, in attesa di individuare la fragranza - facebook.com facebook

Anticiclone, tra nebbie e anticipo di Primavera » #meteo su x.com