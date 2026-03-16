Minacce a Cateno De Luca Pellegrino | La mafia oggi non spara più prova a comandare la politica

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Catania, Riccardo Pellegrino, ha espresso solidarietà all’onorevole Cateno De Luca, sindaco di Taormina, dopo le intimidazioni ricevute nelle ultime ore. Pellegrino, anche rappresentante della Fenapi Catania Centro, ha commentato che la mafia oggi preferisce esercitare il controllo attraverso minacce e pressioni sulla politica, piuttosto che con la violenza diretta.

"Quanto accaduto - dichiara Pellegrino - è un episodio gravissimo che ha il chiaro sapore di un’intimidazione politica. Chi pensa di fermare o spaventare Cateno De Luca non lo conosce: è una persona che non si è mai piegata davanti a nessuno". Il vicepresidente vicario punta il dito contro un fenomeno che, a suo avviso, negli anni ha cambiato volto. "La mafia di oggi non è più quella degli anni ’80 che sparava per le strade. Oggi è molto più pericolosa perché prova a infiltrarsi nei palazzi istituzionali e a condizionare il sistema politico. È una mafia che tenta di comandare senza esporsi, utilizzando pressioni, intimidazioni e sistemi di potere che soffocano la libertà democratica". 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: La Cassazione annulla la condanna per diffamazione a Cateno De Luca contro Vincenzo Barbaro

VIDEO | L'onda disturba la diretta social, Cateno De Luca sommerso dall'acquaAnche il sindaco di Taormina Cateno De Luca in sopralluogo a Santa Teresa Riva, uno dei comuni dove ha amministrato, è stato colpito da un'onda a...

Contenuti utili per approfondire Minacce a Cateno De Luca Pellegrino La...

Temi più discussi: Inseguimento e minacce a Cateno De Luca a Barcellona, il leader di Sud chiama Nord denuncia intimidazioni; Cateno De Luca inseguito e minacciato a Barcellona Pozzo di Gotto: Non mi intimorite; Messina | Minacce a Cateno De Luca; Vattene a casa, De Luca: Inseguito e minacciato a Barcellona.

Minacce a De Luca, l’avvocato respinge le accusa: Episodio male interpretato, nessun atteggiamento mafiosoSi infittisce il caso sulle minacce che il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca avrebbe ricevuto a Barcellona Pozzo di Gotto mentre si trovata in macchina. A riscrivere i fatti è stato Giuseppe Im ... ilsicilia.it

Minacce a Cateno De Luca a Barcellona, Sud chiama Nord convoca conferenza stampa per domani mattinaSi terrà domani, lunedì 16 marzo alle ore 11.30, presso l’aula pre-consiliare del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, la conferenza stampa indetta da Sud chiama Nord per fare chiarezza... Vai all'art ... 24live.it

+++ CATENO DE LUCA INSEGUITO E MINACCIATO, ATTO GRAVISSIMO +++ A meno di 24 ore dalle parole forti pronunciate a Milazzo da Cateno De Luca contro comportamenti mafiosi, sono arrivate minacce dirette nei suoi confronti a Barcellona Pozzo di - facebook.com facebook