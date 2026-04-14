Mafia-appalti tra le cause delle stragi del '92 | i pm di Caltanissetta chiudono un filone delle indagini

I procuratori di Caltanissetta hanno chiuso un filone delle indagini legate alle stragi del 1992, concentrandosi su un possibile collegamento tra mafia e appalti pubblici. Durante una audizione in Commissione antimafia, il procuratore regionale ha dichiarato che le indagini su questo tema rappresentano una concausa della strage che ha coinvolto il magistrato Borsellino. La conclusione del filone si inserisce in un'indagine più ampia sulle responsabilità di quegli eventi.

In Commissione antimafia il procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca spiega: "Indagine mafia-appalti sono concausa della strage Borsellino". Il pm però dopo due anni di indagini contro ignoti è costretto a chiedere l'archiviazione per un filone delle indagini sulle stragi del '92.🔗 Leggi su Fanpage.it Stragi ’92, Procura Caltanissetta chiede archiviazione filone inchiesta su mafia e appalti(Adnkronos) – La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, come confermato all'Adnkronos da ambienti giudiziari, ha chiesto al gip del... Stragi del '92, i pm chiedono l'archiviazione del filone su mafia e appaltiLa Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, ha chiesto al gip del Tribunale l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di...