Stragi del ' 92 i pm chiedono l' archiviazione del filone su mafia e appalti

La Procura di Caltanissetta ha presentato una richiesta di archiviazione al gip del Tribunale riguardo a uno dei filoni dell'inchiesta sulle stragi del 1992. Il procedimento riguarda un'indagine, condotta da ignoti, sui collegamenti tra mafia e appalti, e coinvolge le lettere di fuoco in cui furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino e gli agenti delle scorte. La richiesta si riferisce a un settore specifico dell'indagine ancora in corso.

La Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca, ha chiesto al gip del Tribunale l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e via D'Amelio, in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte.La.🔗 Leggi su Palermotoday.it Stragi del '92, i Pm chiedono archiviazione indagine mafia-appaltiLa Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni d'inchiesta, a carico di ignoti, sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio,... Stragi 1992, Pm chiedono archiviazione filone inchiesta mafia-appaltiLa procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca ha chiesto l’archiviazione per il filone d’indagine sulle stragi di Capaci e via D’Amelio...