Presunto clan Senese il 19 febbraio udienza in Cassazione

Da anteprima24.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 febbraio si terrà in Cassazione l’udienza che deciderà se a Roma ha operato un presunto clan Senese, guidato da Michele Senese e dai suoi familiari, coinvolti in attività mafiose.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà il 19 febbraio, in Cassazione, l’udienza che stabilirà se nella città di Roma ha operato un gruppo criminale di stampo mafioso capeggiato da Michele Senese e dai suoi più stretti familiari. Senese è stato condannato il 15 gennaio scorso a 11 di reclusione dalla Corte di appello di Roma per un serie di reati: autoriciclaggio, usura ai danni di imprenditori, tutti ritenuti aggravati perché, secondo gli inquirenti, commessi per agevolare il presunto clan Senese. Ad aver reso dichiarazioni nei confronti di Michele Senese, oramai 70enne e con precedenti per reati gravissimi tra cui l’omicidio, ci sono ben sei collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

presunto clan senese il 19 febbraio udienza in cassazione

© Anteprima24.it - Presunto clan Senese, il 19 febbraio udienza in Cassazione

Approfondimenti su presunto clan

Blitz antimafia a Roma, 14 arresti nel clan Senese tra cui Senese, Abramo, Piscitelli, Finizio, Cobianchi, sequestrati 350mila € in orologi - VIDEO

Roma, operazione contro il clan Senese: 14 arresti

Ultime notizie su presunto clan

Blitz contro il clan Senese: 14 arresti a Roma. Due tentati omicidi e il sequestro sventato di un gioielliere nella CapitaleRoma, 5 dicembre 2025 – Maxi blitz contro la criminalità organizzata a Roma. Sono state arrestate questa mattina 14 persone legate al clan Senese, frutto di una lunga inchiesta iniziata nel dicembre ... quotidiano.net

Scacco alla criminalità, preso il boss dei Senese: «Evitata guerra tra clan»Stavolta non ci sono di mezzo quintali di droga o guadagni illeciti milionari. Questa volta non si spezza nessun anello della catena del traffico internazionale di stupefacenti che, tuttavia, di suo e ... ilmessaggero.it