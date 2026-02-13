presunto clan senese il 19 febbraio udienza in cassazione

Il 19 febbraio si terrà in Cassazione l’udienza che deciderà se a Roma ha operato un presunto clan Senese, guidato da Michele Senese e dai suoi familiari, coinvolti in attività mafiose.

Tempo di lettura: 2 minuti Si terrà il 19 febbraio, in Cassazione, l’udienza che stabilirà se nella città di Roma ha operato un gruppo criminale di stampo mafioso capeggiato da Michele Senese e dai suoi più stretti familiari. Senese è stato condannato il 15 gennaio scorso a 11 di reclusione dalla Corte di appello di Roma per un serie di reati: autoriciclaggio, usura ai danni di imprenditori, tutti ritenuti aggravati perché, secondo gli inquirenti, commessi per agevolare il presunto clan Senese. Ad aver reso dichiarazioni nei confronti di Michele Senese, oramai 70enne e con precedenti per reati gravissimi tra cui l’omicidio, ci sono ben sei collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

