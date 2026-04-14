La morte di una madre e di sua figlia, verificatasi alcuni giorni dopo il Natale, era stata inizialmente attribuita a un'intossicazione alimentare. Dopo le analisi tossicologiche, è stata confermata la negatività alla ricina nel caso del padre. La polizia ha ascoltato cinque nuove persone nel corso delle indagini, che continuano a cercare chiarimenti sulle circostanze di questa vicenda.

La morte delle due donne, avvenuta nei giorni successivi allo scorso Natale, era stata inizialmente imputata a un'intossicazione alimentare. Ora l'inchiesta è invece per duplice omicidio premeditato, per il quale è stato aperto un fascicolo contro ignoti Mentre da un lato è stata comprovata l.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Madre e figlia morte avvelenate, confermata la negatività alla ricina per il papà, sentite cinque nuove persone dalla polizia

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