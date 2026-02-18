Liceo Gallarate | un modello innovativo per il Made in Italy tra PCTO e competenze economico-giuridiche per il futuro

Il liceo di Gallarate ha avviato un progetto innovativo per promuovere il “Made in Italy” dopo aver trasformato alcune aule studio in laboratori pratici. La scuola coinvolge gli studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e approfondimenti sulle competenze economico-giuridiche, preparando i giovani alle sfide future del mercato. Un esempio concreto di questa iniziativa riguarda l’organizzazione di stage presso aziende locali, che permette agli studenti di mettere in pratica quanto imparano in classe.

Da aula studio a trampolino per il "Made in Italy": il Liceo di Gallarate riscrive le regole del mercato del lavoro. Il Liceo di Gallarate, in provincia di Varese, ha tracciato una rotta innovativa nell'istruzione secondaria italiana, anticipando le esigenze del mondo del lavoro con un'offerta formativa che integra cultura generale e competenze specifiche nel campo economico-giuridico. Da oltre un decennio, l'istituto sperimenta percorsi di apprendimento più pratici, culminati due anni fa con l'istituzione del Liceo del Made in Italy. Un'evoluzione dal 2015: l'esperienza dei PCTO. L'esperienza del Liceo di Gallarate non è nata improvvisamente.

