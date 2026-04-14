Martedì 14 aprile 2026, nella tarda mattinata, le forze dell’ordine sono intervenute in un appartamento di via Starzalunga a Maddaloni, dove è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni. La porta dell’abitazione era chiusa da circa una settimana, senza alcun contatto con l’esterno. La scoperta è stata fatta dopo una chiamata di un familiare che aveva cercato di mettersi in contatto con l’anziano senza successo.

Il silenzio di un appartamento in via Starzalunga a Maddaloni si è interrotto questa mattina, martedì 14 aprile 2026, quando i soccorsi sono stati chiamati per un uomo di 70 anni deceduto nella sua abitazione. Il ritrovamento del corpo, situato al primo piano di una palazzina, è avvenuto dopo che i vicini di casa, preoccupati per la totale assenza di contatti con il residente da diversi giorni, hanno deciso di segnalare la situazione alle autorità. L’intervento dei soccorsi e la ricostruzione del decesso. L’allarme scattato tra i residenti dello stabile ha mobilitato immediatamente i vigili del fuoco, i quali sono intervenuti per forzare l’ingresso nell’appartamento rimasto chiuso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maddaloni, trovato morto un settantenne: il silenzio di una settimana

Leggi anche: Putignano: settantenne trovato morto in casa Nel tardo pomeriggio

Trovato morto Dario Marini, scomparso da una settimana: era il figlio di un imprenditoreSi è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Dario Marini, il trentanovenne di Padova di cui non si avevano più notizie dal 15 febbraio.