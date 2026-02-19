Putignano | settantenne trovato morto in casa Nel tardo pomeriggio

A Putignano, un uomo di settanta anni è stato trovato morto nella sua abitazione nel tardo pomeriggio. La scoperta è stata fatta da un familiare, preoccupato per il mancato ritorno dell’anziano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del decesso. La notizia ha sconvolto i vicini, che descrivono l’uomo come molto riservato. La salma è stata traslata all’obitorio in attesa dell’autopsia.

Il corpo esanime è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio. Da dettagliare chi abbia trovato morto nella sua casa l'uomo di settanta anni. Secondo quanto diffuso da Tonio Coladonato, allertato carabinieri, vigili del fuoco e servizio di emergenza 118.