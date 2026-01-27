Tragedia sul lavoro al porto di Manfredonia | operaio stroncato da un malore

Un incidente sul lavoro si è verificato al Porto di Manfredonia, dove un operaio di 65 anni ha perso la vita a causa di un malore durante le operazioni di scarico merce. La tragedia ha colpito la comunità locale e sottolinea l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto.

Una giornata di lavoro come tante altre si è trasformata in tragedia per un operaio molisano di 65 anni, deceduto per via di un malore, nel pomeriggio di oggi martedì 27 gennaio, nei pressi del Porto di Manfredonia durante le operazioni di scarico merce. Inutili, purtroppo, i tentativi degli.

